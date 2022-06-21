💥 В некоторых регионах можно будет продать унаследованную менее 3 лет назад квартиру без НДФЛ

Хотят внести поправки в НК. Это предусмотрено в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
Регионам дадут право уменьшать срок владения при продаже жилья:
- полученного в наследство;
- подаренного;
- приватизированного;
- полученного по договору ренты;
- единственного.
То есть, в каких-то регионах такое жилье можно будет продать ранее 3 лет владения и не платить НДФЛ.
Пойдут ли регионы на такое снижение — неизвестно.
Пока есть только 11 регионов, которые для своих жителей снизили срок владения с 5 до 3 лет.
Перечень этих регионов и условий для снижения срока смотрите в нашей таблице.
Кстати, в Госдуму внесли законопроект, по которому продать унаследованную квартиру можно в любое время без НДФЛ.