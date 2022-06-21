💥 В некоторых регионах можно будет продать унаследованную менее 3 лет назад квартиру без НДФЛ

Хотят внести поправки в НК. Это предусмотрено в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Регионам дадут право уменьшать срок владения при продаже жилья:

полученного в наследство;

подаренного;

приватизированного;

полученного по договору ренты;

единственного.

То есть, в каких-то регионах такое жилье можно будет продать ранее 3 лет владения и не платить НДФЛ.

Пойдут ли регионы на такое снижение — неизвестно.

Пока есть только 11 регионов, которые для своих жителей снизили срок владения с 5 до 3 лет.

Перечень этих регионов и условий для снижения срока смотрите в нашей таблице.

Кстати, в Госдуму внесли законопроект, по которому продать унаследованную квартиру можно в любое время без НДФЛ.