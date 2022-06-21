НДФЛ

💥 В некоторых регионах можно будет продать унаследованную менее 3 лет назад квартиру без НДФЛ

Сейчас продать квартиру без декларации 3-НДФЛ и уплаты налога можно через 5 лет владения, а при наследстве, дарении и других случаях – через 3 года. Причем регионы могут уменьшать 5-летний срок. А вот 3-летний – не могут. Но скоро смогут.

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Хотят внести поправки в НК. Это предусмотрено в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Регионам дадут право уменьшать срок владения при продаже жилья:

  • полученного в наследство;
  • подаренного;
  • приватизированного;
  • полученного по договору ренты;
  • единственного.

То есть, в каких-то регионах такое жилье можно будет продать ранее 3 лет владения и не платить НДФЛ.

Пойдут ли регионы на такое снижение — неизвестно.

Пока есть только 11 регионов, которые для своих жителей снизили срок владения с 5 до 3 лет.

Перечень этих регионов и условий для снижения срока смотрите в нашей таблице.

Кстати, в Госдуму внесли законопроект, по которому продать унаследованную квартиру можно в любое время без НДФЛ.

 

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НДФЛ

💥 В некоторых регионах можно будет продать унаследованную менее 3 лет назад квартиру без НДФЛ

Сейчас продать квартиру без декларации 3-НДФЛ и уплаты налога можно через 5 лет владения, а при наследстве, дарении и других случаях – через 3 года. Причем регионы могут уменьшать 5-летний срок. А вот 3-летний – не могут. Но скоро смогут.

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