❗ Датой дохода для НДФЛ по зарплате будет дата выплаты, а не начисления

Пункт 2 статьи 223 НК будет признан утратившим силу с 1 января 2023 года.

Таким образом, будет работать пункт 1 ст. 223 НК, по которому дата получения дохода = дата его выплаты.

По п.1 ст.223 НК дата получения дохода — это день:

его выплаты;

передачи в натуральной форма;

приобретения товаров (услуг) при матвыгоде;

взаимозачета;

списания задолженности;

последний день месяца, когда утвержден авансовый отчет;

последний день каждого месяца — по матвыгоде от займа;

зачета обеспечительного платежа.

Платить налог надо будет 1 раз в месяц — до 28 числа по всем выплатам, которые были с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего.

По такому же принципу надо будет указывать налог в расчете 6-НДФЛ.

Кроме того, с 2023 года отменят правило, по которому уплата НДФЛ за счет средств налогового агента не допускается (п.9 ст. 226 НК).

Законопроект с такими поправками в НК готов ко второму чтению в ГД. Документ вводит с 2023 года единый налоговый счет.