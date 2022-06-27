❗ Датой дохода для НДФЛ по зарплате будет дата выплаты, а не начисления

Пункт 2 статьи 223 НК будет признан утратившим силу с 1 января 2023 года.
Таким образом, будет работать пункт 1 ст. 223 НК, по которому дата получения дохода = дата его выплаты.
По п.1 ст.223 НК дата получения дохода — это день:
- его выплаты;
- передачи в натуральной форма;
- приобретения товаров (услуг) при матвыгоде;
- взаимозачета;
- списания задолженности;
- последний день месяца, когда утвержден авансовый отчет;
- последний день каждого месяца — по матвыгоде от займа;
- зачета обеспечительного платежа.
Платить налог надо будет 1 раз в месяц — до 28 числа по всем выплатам, которые были с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего.
По такому же принципу надо будет указывать налог в расчете 6-НДФЛ.
Кроме того, с 2023 года отменят правило, по которому уплата НДФЛ за счет средств налогового агента не допускается (п.9 ст. 226 НК).
Законопроект с такими поправками в НК готов ко второму чтению в ГД. Документ вводит с 2023 года единый налоговый счет.