НДФЛ

❗ Датой дохода для НДФЛ по зарплате будет дата выплаты, а не начисления

Сейчас для целей НДФЛ датой получения дохода в виде зарплаты является последний календарный день месяца. Это правило отменят.

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Пункт 2 статьи 223 НК будет признан утратившим силу с 1 января 2023 года.

Таким образом, будет работать пункт 1 ст. 223 НК, по которому дата получения дохода = дата его выплаты.

По п.1 ст.223 НК дата получения дохода — это день:

  • его выплаты;
  • передачи в натуральной форма;
  • приобретения товаров (услуг) при матвыгоде;
  • взаимозачета;
  • списания задолженности;
  • последний день месяца, когда утвержден авансовый отчет;
  • последний день каждого месяца — по матвыгоде от займа;
  • зачета обеспечительного платежа.

Платить налог надо будет 1 раз в месяц — до 28 числа по всем выплатам, которые были с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего.

По такому же принципу надо будет указывать налог в расчете 6-НДФЛ.

Кроме того, с 2023 года отменят правило, по которому уплата НДФЛ за счет средств налогового агента не допускается (п.9 ст. 226 НК).

Законопроект с такими поправками в НК готов ко второму чтению в ГД. Документ вводит с 2023 года единый налоговый счет.

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