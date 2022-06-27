Отели просят обнулить им НДС на допуслуги

Ранее уже было письмо Минфина с разъяснениями по допуслугам (№ 03-07-11/46390 от 19.05.2022).

В частности, гостинице придется платить НДС 20% за услуги: питания

прачечной;

сауны;

фитнес-зала;

конференц-зала;

автостоянки;

трансфера.

Между тем выручка от таких услуг — это половина дохода гостиниц.

Отельеры просят обнулить налог на такие услуги. Этот вопрос обсуждали на совещании в Минфине с участием ФНС и «Опоры России», передает «Коммерсантъ».

По подсчетам экспертов такая мера поможет гостиничному бизнесу сэкономить до 10 млрд рублей в год.

Период применения гостиницами ставки НДС 0% зависит от того, войдет ли она в перечень туробъектов.

Таблицу с условиями применения ставка 0% турбизнесом смотрите здесь.