Отели просят обнулить им НДС на допуслуги

Ранее уже было письмо Минфина с разъяснениями по допуслугам (№ 03-07-11/46390 от 19.05.2022).
В частности, гостинице придется платить НДС 20% за услуги:
- питания
- прачечной;
- сауны;
- фитнес-зала;
- конференц-зала;
- автостоянки;
- трансфера.
Между тем выручка от таких услуг — это половина дохода гостиниц.
Отельеры просят обнулить налог на такие услуги. Этот вопрос обсуждали на совещании в Минфине с участием ФНС и «Опоры России», передает «Коммерсантъ».
По подсчетам экспертов такая мера поможет гостиничному бизнесу сэкономить до 10 млрд рублей в год.
Период применения гостиницами ставки НДС 0% зависит от того, войдет ли она в перечень туробъектов.
Таблицу с условиями применения ставка 0% турбизнесом смотрите здесь.