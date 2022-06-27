НДС

Отели просят обнулить им НДС на допуслуги

С 1 июля для гостиниц ввели ставку НДС 0%. Но она применяется только для услуг по размещению. Другие услуги гостиниц по-прежнему облагаются НДС 20%. А хотелось бы тоже 0%. Об этом просит бизнес.

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Ранее уже было письмо Минфина с разъяснениями по допуслугам (№ 03-07-11/46390 от 19.05.2022).

В частности, гостинице придется платить НДС 20% за услуги:

  • питания
  • прачечной;
  • сауны;
  • фитнес-зала;
  • конференц-зала;
  • автостоянки;
  • трансфера.

Между тем выручка от таких услуг — это половина дохода гостиниц.

Отельеры просят обнулить налог на такие услуги. Этот вопрос обсуждали на совещании в Минфине с участием ФНС и «Опоры России», передает «Коммерсантъ».

По подсчетам экспертов такая мера поможет гостиничному бизнесу сэкономить до 10 млрд рублей в год.

Период применения гостиницами ставки НДС 0% зависит от того, войдет ли она в перечень туробъектов.

Таблицу с условиями применения ставка 0% турбизнесом смотрите здесь.

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