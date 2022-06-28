Должники смогут легко разблокировать счета. ФНС запустила новый сервис

Для того, чтобы воспользоваться интерактивным сервисом «Оперативная помощь: разблокировка счета» нужно зарегистрироваться на сайте ФНС, потом подать обращение с просьбой снять блокировку с расчетного счета.

Сообщение направят на рассмотрение в Центр помощи по реабилитации счета. После этого в течение суток заявителю позвонят и расскажут, как ему действовать дальше.

В случае положительного решения должник получит ссылки на заявление об отсрочке налогового платежа.

Правила налоговых отсрочек были утверждены в апреле 2020 года. В большинстве случаев они были призваны помочь компаниям, которые пострадали в пандемию.