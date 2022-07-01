УСН

Если не перечислить аванс по УСН за полугодие, потом будут пени. Или не будут, но это не точно

Если у ИП без работников на УСН «доходы» небольшой доход, то вычет на взносы перекрывает сумму налога и по итогам года налога к уплате нет. Но в течение года ситуация может складывать по-разному, в том числе непредсказуемым образом.

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Именно такая непредвиденная ситуация случилась у нашей подписчицы. Своей проблемой она поделилась в Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

Вчера, 30 июня, в последний день полугодия, на расчет счет ИП пришли деньги от клиента (450 тыс. руб.).

Для бухгалтера это стало неожиданным сюрпризом.

Дело в том, что обычно ИП платит фиксированные взносы, равные сумме налога. Таким образом, по итогам года налога к доплате нет.

Взносы можно уплатить сегодня, но это не решит проблему. Они пойдут в уменьшение налога за 9 месяцев.

Коллеги подсказывают несколько вариантов развития событий.

Вариант № 1. Правильный, но не выгодный ИП

Налог за полугодие заплатить, а потом по итогам года возвращать.

Вариант № 2. Неправильный

В книге отразить этот доход 1 июля. Заплатить сейчас взносы и уменьшить на них налог.

Но налоговики при камералке это заметят и придется все переделывать.

Вариант № 3. Правильный, но придется платить пени

Налог за полугодие не платить. По итогам 9 месяцев он все равно обнулится. Но будут пени за период с 26.07.22 по 25.10.22. Посчитать их можно на нашем калькуляторе.

Вариант № 4. Правильный и выгодный, но за свои права, возможно, придется бороться

Налог за полугодие не платить. По итогам 9 месяцев он все равно обнулится. Пени начислят. Но потом их обнулят (соразмерно уменьшат), потому что по итогам года налог = 0.

Правда, как отмечают коллеги, добровольно проводить такое уменьшение налоговики вряд ли будут.

Поясним, если по года сумма исчисленного налога оказалась меньше авансовых платежей, подлежавших уплате в течение года, то пени, начисленные за неуплату этих авансовых платежей, подлежат соразмерному уменьшению.

Об этом, в частности, сообщает ФНС в письме от 13.01.2020 № СД-4-3/101@.

Ранее Минфин в письме от 22.01.2010 № 03-03-06/1/15 на примере разъяснял, как должны начисляться пени на просроченные авансовые платежи.

А как бы вы поступили в такой ситуации? Голосуйте в нашем опросе.

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УСН

Если не перечислить аванс по УСН за полугодие, потом будут пени. Или не будут, но это не точно

Если у ИП без работников на УСН «доходы» небольшой доход, то вычет на взносы перекрывает сумму налога и по итогам года налога к уплате нет. Но в течение года ситуация может складывать по-разному, в том числе непредсказуемым образом.

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