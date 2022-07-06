Уклонение от уплаты налогов

Директор компании возместила в бюджет 64 млн рублей НДС по нереальным сделкам

Директор строительной компании в Иркутской области пойдет под суд ща уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. При этом долг перед бюджетом в 64 млн рублей обвиняемая полностью погасила.

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Как сообщает региональный СК, дело завели по материалам ИФНС.

ООО «КапСтрой» поставило на вычет НДС по счетам-фактура от пяти подрядчиков, которые реально никаких работ не выполняли.

Бюджету причинен ущерб на 65 млн рублей. Ущерб сейчас погашен. Дело будет передано в суд.

Отметим, что особо крупный размер по УК сейчас — это 45 млн рублей. За такое грозит до 6 лет лишения свободы. Но власти намерены пересмотреть эту норму. Особо крупным будет налоговый долг в 90 млн рублей.

Кстати, компания судилась с ИФНС (дело № А19-18259/2019), но проиграла.

Суд выявил, что работы субподрядчики фактически не делали. На стройке работали иностранные граждане.

Руководители нескольких компаний на опросе в правоохранительных органах признались, что никаких работ не было, документы были составлены по просьбе директора компании «КапСтрой», полученные на счет деньги потом отдали назад наличными.

Некоторые контрагенты работы выполняли, но их фактическая стоимость намного ниже, чем в документах.

В итоге все суды компания проиграла, а на директора завели уголовное дело.

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