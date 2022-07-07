НДФЛ

Брокеры будут удерживать НДФЛ с дивидендов по иностранным акциям

Сейчас брокеры не являются налоговыми агентами по НДФЛ при выплате инвесторам дивидендов по иностранным ценным бумагам. Люди сами должны платить налог. Но ситуация изменится.

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Минфин подготовил проект с поправками в НК, передает «Интерфакс».

По новой норме исчислять, удерживать и перечислять НДФЛ с дивидендов по иностранным акциям будет тот, кто выплачивает доход:

  • брокер;
  • доверительный управляющий;
  • депозитарий.
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