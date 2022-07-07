Брокеры будут удерживать НДФЛ с дивидендов по иностранным акциям

Минфин подготовил проект с поправками в НК, передает «Интерфакс».
По новой норме исчислять, удерживать и перечислять НДФЛ с дивидендов по иностранным акциям будет тот, кто выплачивает доход:
- брокер;
- доверительный управляющий;
- депозитарий.
Сейчас брокеры не являются налоговыми агентами по НДФЛ при выплате инвесторам дивидендов по иностранным ценным бумагам. Люди сами должны платить налог. Но ситуация изменится.
Минфин подготовил проект с поправками в НК, передает «Интерфакс».
По новой норме исчислять, удерживать и перечислять НДФЛ с дивидендов по иностранным акциям будет тот, кто выплачивает доход:
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