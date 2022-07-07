В жару рабочий день надо сокращать. Рекомендации Роспотребнадзора

При работах на открытом воздухе Роспотребнадзор дает такие рекомендации: если температура воздуха 32,5 °C и выше периоды непрерывной работы должны быть 15-20 минут с последующим отдыхом не менее 10-12 минут в прохладных помещениях.

В общем за смену на жаре можно работать не более 4–5 часов, но только в спецодежде. Без нее — не больше 1,5 –2 часов.

При температуре более 32,5 °C все работы надо прекратить и перенести на утреннее или вечернее время.

Ранее мы писали о том, как Минтруд заботится о работниках, у которых вредная работа и какие требования выдвигает работодалелям при разработке инструкций труда в 2022 году.