Охрана труда

В жару рабочий день надо сокращать. Рекомендации Роспотребнадзора

В жаркую погоду ведомство рекомендует сокращать рабочий день на 1 час, если в помещении 28,5°C, при повышении температуры до 29°C – на 2 часа, при температуре 30,5°С – на 4 часа.

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При работах на открытом воздухе Роспотребнадзор дает такие рекомендации: если температура воздуха 32,5 °C и выше периоды непрерывной работы должны быть 15-20 минут с последующим отдыхом не менее 10-12 минут в прохладных помещениях.

В общем за смену на жаре можно работать не более 4–5 часов, но только в спецодежде. Без нее — не больше 1,5 –2 часов.

При температуре более 32,5 °C все работы надо прекратить и перенести на утреннее или вечернее время.

Ранее мы писали о том, как Минтруд заботится о работниках, у которых вредная работа и какие требования выдвигает работодалелям при разработке инструкций труда в 2022 году.

 

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Обучение для бухгалтеров

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Бухгалтерская отчетность

Что указывается в строке 2210 Коммерческие расходы?

Строка 2210 — Коммерческие расходы отчета о финансовых результатах заполняется в случаях, когда предприятие ведет счет 44 «Расходы на продажу». Уточним, какие расходы относятся к коммерческим в производственных и торговых фирмах, а также расскажем о вариантах списания таких расходов в бухгалтерском учете и отражении их в бухгалтерской отчетности.

Что указывается в строке 2210 Коммерческие расходы?