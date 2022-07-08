Газпромбанк с 15 июля повышает комиссии по валютным SWIFT-переводам

Также повысится минимальный размер тарифа по переводам, говорится на сайте кредитной организации.

Для физических лиц минимальная сумма комиссии составит 3 тыс. руб., а максимальное значение 15 тыс. Ранее минимальная сумма составляла тысячу рублей, максимальная также была 15 тыс. руб.

Для юридических лиц минимум ранее составлял 800 руб., максимум 6 тыс. руб. С 15 июля минимальный тариф повысятся до тех же 3 тыс. руб., максимальный до 15 тыс. руб.

Газпромбанк остается единственным госбанком, который еще может проводить валютные переводы по России и за рубеж. Ограничены отправления в Австралию, Великобританию, Канаду и Новую Зеландию.

Российские банки продолжают ухудшать условия по валютным переводам или вовсе их отменять. Тинькофф и Уралсиб повысили комиссии по таким переводам еще в начале июня. До 1 октября Тинькофф ввел мораторий на исходящие SWIFT-переводы для физических лиц во всех валютах, включая доллары.