Инвестиционный вычет

Как не потерять вычет по НДФЛ при переводе ценных бумаг к другому брокеру. ЦБ дал рекомендации

Из-за санкций возникли трудности с иностранными ценными бумагами. Брокеры переводили активы своих клиентов на обслуживание в другой банк. Из-за этого у инвесторов могут быть потери по НДФЛ. Как сохранить инвестиционный вычет, рассказали в ЦБ.

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Инвесторам можно иметь только один ИИС, чтобы получить инвестиционный вычет по НДФЛ. Допускается перевод всех активов к другому брокеру. На это сейчас есть 1 месяц.

ЦБ выпустил информационное письмо от 08.07.2022 № ИН-018-59/91, в котором разъяснил нюансы по вычету.

Вычет по ИИС сохранится, если:

  • менялся только депозитарий, в котором учтены иностранные ценные бумаги, а их учет на прежнем ИИС не прекращался;
  • один профучастник передал другому все активы, учитываемые на ИИС, с одновременной передачей всех прав и обязанностей по договору инвестиционного счета;
  • при переводе активов от одного профучастника к другому учет на ИИС иностранных ценных бумаг был прекращен, но клиент заключил договор на ведение ИИС у нового профучастника и в течение месяца после этого расторг договор с прежним.

ЦБ заявил, что сейчас прорабатывают способы защиты прав клиентов подсанкционных брокеров.

Ранее была информация, что срок для закрытия старого ИИС при открытии нового хотят увеличить с 1 месяца до двух.

Кроме того, хотели внести поправки в НК, чтобы вычет сохранялся, если перевести к другому брокеру не все бумаги, а только иностранные. Сейчас в такой ситуации вычет теряется.

 

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