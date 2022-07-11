Как не потерять вычет по НДФЛ при переводе ценных бумаг к другому брокеру. ЦБ дал рекомендации

Инвесторам можно иметь только один ИИС, чтобы получить инвестиционный вычет по НДФЛ. Допускается перевод всех активов к другому брокеру. На это сейчас есть 1 месяц.

ЦБ выпустил информационное письмо от 08.07.2022 № ИН-018-59/91, в котором разъяснил нюансы по вычету.

Вычет по ИИС сохранится, если: менялся только депозитарий, в котором учтены иностранные ценные бумаги, а их учет на прежнем ИИС не прекращался;

один профучастник передал другому все активы , учитываемые на ИИС, с одновременной передачей всех прав и обязанностей по договору инвестиционного счета;

, учитываемые на ИИС, с одновременной передачей всех прав и обязанностей по договору инвестиционного счета; при переводе активов от одного профучастника к другому учет на ИИС иностранных ценных бумаг был прекращен, но клиент заключил договор на ведение ИИС у нового профучастника и в течение месяца после этого расторг договор с прежним.

ЦБ заявил, что сейчас прорабатывают способы защиты прав клиентов подсанкционных брокеров.

Ранее была информация, что срок для закрытия старого ИИС при открытии нового хотят увеличить с 1 месяца до двух.

Кроме того, хотели внести поправки в НК, чтобы вычет сохранялся, если перевести к другому брокеру не все бумаги, а только иностранные. Сейчас в такой ситуации вычет теряется.