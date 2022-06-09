Почта стала аккредитованной IT-компанией

Как сообщает компания, в 2021 году почти четверть всех доходов (52,8 млрд руб.) Почте принесли именно ИТ-сервисы:

портал pochta.ru;

мобильное приложение;

личный кабинет юрлица;

электронные заказные письма;

и другие.

Отметим, что для налоговых льгот надо иметь 90% выручки от IT-деятельности, а у Почты есть только 25%. Значит на налоговые льготы компания претендовать не может. Таблицу с действующими условиями для льгот IT-компаний смотрите здесь.

Льготную ипотеку сотрудники могут получить тоже только при условии, если фирма имеет право на налоговые льготы.

А вот для отсрочки от армии такого условия нет. Если компания входит в реестр и у сотрудника нужная профессия, отсрочку можно оформить.

Недавно в реестр также вошли Сбербанк и Тинькофф-банк.

Кстати, Минцифры грозилось к июлю пересмотреть параметры для внесения компаний в реестр аккредитованных. Сейчас туда попасть легко, если есть нужный ОКВЭД.

Предлагают для аккредитации учитывать еще два требования:

доля ИТ-сотрудников в общей численности сотрудников компании;

доля расходов на ИТ.

Все льготы, которые предусмотрены для IT-компаний и их сотрудников, теперь можно посмотреть на Госуслугах.

Перечень составили в Минцифры и он будет пополняться по мере появления новых льгот.