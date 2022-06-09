Интернет и IT

Почта стала аккредитованной IT-компанией

«Почта России» вошла в реестр ИТ-компаний. Теперь сотрудники организации могут претендовать, например, на отсрочку от армии.

Версия для печати

Как сообщает компания, в 2021 году почти четверть всех доходов (52,8 млрд руб.) Почте принесли именно ИТ-сервисы:

  • портал pochta.ru;
  • мобильное приложение;
  • личный кабинет юрлица;
  • электронные заказные письма;
  • и другие.

Отметим, что для налоговых льгот надо иметь 90% выручки от IT-деятельности, а у Почты есть только 25%. Значит на налоговые льготы компания претендовать не может. Таблицу с действующими условиями для льгот IT-компаний смотрите здесь.

Льготную ипотеку сотрудники могут получить тоже только при условии, если фирма имеет право на налоговые льготы.

А вот для отсрочки от армии такого условия нет. Если компания входит в реестр и у сотрудника нужная профессия, отсрочку можно оформить.

Недавно в реестр также вошли Сбербанк и Тинькофф-банк.

Кстати, Минцифры грозилось к июлю пересмотреть параметры для внесения компаний в реестр аккредитованных. Сейчас туда попасть легко, если есть нужный ОКВЭД.

Предлагают для аккредитации учитывать еще два требования:

  • доля ИТ-сотрудников в общей численности сотрудников компании;
  • доля расходов на ИТ.

Все льготы, которые предусмотрены для IT-компаний и их сотрудников, теперь можно посмотреть на Госуслугах.

Перечень составили в Минцифры и он будет пополняться по мере появления новых льгот.

Гость, в бухучете и налогах много изменений! Смотрите как все учесть и работать без ошибок.

Запустили группу на курс повышения квалификации «Актуальные изменения в работе бухгалтера — 2022»

Подробно разберем: налоги и взносы, отчетность, бухгалтерский и кадровый учет, налоговые проверки и проверку контрагентов по 115-ФЗ. Полную программу смотрите здесь.

Старт курса 15 июня. Мест осталось мало всего 54 из 60, записывайтесь скорее!

Подробнее о курсе

Подборка полезных мероприятий

Разместить