Почта стала аккредитованной IT-компанией

Как сообщает компания, в 2021 году почти четверть всех доходов (52,8 млрд руб.) Почте принесли именно ИТ-сервисы:
- портал pochta.ru;
- мобильное приложение;
- личный кабинет юрлица;
- электронные заказные письма;
- и другие.
Отметим, что для налоговых льгот надо иметь 90% выручки от IT-деятельности, а у Почты есть только 25%. Значит на налоговые льготы компания претендовать не может. Таблицу с действующими условиями для льгот IT-компаний смотрите здесь.
Льготную ипотеку сотрудники могут получить тоже только при условии, если фирма имеет право на налоговые льготы.
А вот для отсрочки от армии такого условия нет. Если компания входит в реестр и у сотрудника нужная профессия, отсрочку можно оформить.
Недавно в реестр также вошли Сбербанк и Тинькофф-банк.
Кстати, Минцифры грозилось к июлю пересмотреть параметры для внесения компаний в реестр аккредитованных. Сейчас туда попасть легко, если есть нужный ОКВЭД.
Предлагают для аккредитации учитывать еще два требования:
- доля ИТ-сотрудников в общей численности сотрудников компании;
- доля расходов на ИТ.
Все льготы, которые предусмотрены для IT-компаний и их сотрудников, теперь можно посмотреть на Госуслугах.
Перечень составили в Минцифры и он будет пополняться по мере появления новых льгот.