Если новый сотрудник потерял свою трудовую книжку, ему надо завести дубликат

Разъяснения дал Минтруд в письме от 03.06.2022 № 14-6/ООГ-3682.
До 31 декабря 2020 года работодатели собирали с сотрудников заявления:
- о переходе на электронную трудовую;
- о выборе бумажной трудовой.
Сотрудники-молчуны остались с бумажными книжками.
Если новый сотрудник заявляет, что выбрал бумажную трудовую, но не может ее предоставить, потому что потерял, ему надо завести дубликат.
Для этого новый сотрудник пишет заявление с просьбой оформить дубликат.
Минтруд поясняет, что у сотрудника не получится схитрить и остаться с бумажной книжкой, если раньше он выбрал ЭТК. Все данные есть в системе ПФР и будут отражены в сведениях СТД-ПФР.
Читайте еще по теме:
- Потерянную трудовую надо восстановить в бумажном виде. И только потом переводить в электронный формат
- Отказаться от потерянной бумажной трудовой в пользу электронной можно только после оформления дубликата
- Работодатель обязан оформить дубликат бумажной трудовой книжки, даже если работник уже перешел на электронный вариант