Если новый сотрудник потерял свою трудовую книжку, ему надо завести дубликат

Разъяснения дал Минтруд в письме от 03.06.2022 № 14-6/ООГ-3682.

До 31 декабря 2020 года работодатели собирали с сотрудников заявления:

о переходе на электронную трудовую;

о выборе бумажной трудовой.

Сотрудники-молчуны остались с бумажными книжками.

Если новый сотрудник заявляет, что выбрал бумажную трудовую, но не может ее предоставить, потому что потерял, ему надо завести дубликат.

Для этого новый сотрудник пишет заявление с просьбой оформить дубликат.

Минтруд поясняет, что у сотрудника не получится схитрить и остаться с бумажной книжкой, если раньше он выбрал ЭТК. Все данные есть в системе ПФР и будут отражены в сведениях СТД-ПФР.

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