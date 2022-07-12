Большинство компаний сокращают часы работы в жару. Но некоторые не запаслись даже вентиляторами

Об этом сообщает опрос «Зарплата.ру».

При этом большинство россиян (57%) сообщили, что у них в рабочих помещениях оптимальный температурный режим благодаря системе климат-контроля. Если она выходит из строя, то работодатель сокращает рабочий день на час. Еще 22% рассказали, что довольствуются в офисе обычным вентилятором. У 18% работников нет ничего.

Россияне по-разному переносят жару на работе, говорится в опросе:

29% с трудом и их работоспособность сильно падает;

24% переносят жару до 30-35 градусов нормально;

47% работников переносят жару в зависимости от общего состояния.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал сокращать рабочий день на час, если сотрудник находится на легких работах, а температура в этом помещении достигла 28,5 градуса. При температуре выше 29 градусов работника надо отпустить на два часа, а при температуре 30,5 градуса - на четыре часа.