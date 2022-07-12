Россияне постоянно перерабатывают. И бескорыстно, показал опрос

Опросы провели сервисы «Работа.ру» и «Сберздоровье».
Так, постоянно перерабатывают 33% респондентов, время от времени 21%. А 20% засиживаются допоздна на работе несколько раз в неделю.
Еще 10% участников опроса отметили, что перерабатывают реже одного раза в месяц, 5% - раз в неделю. Никогда не перерабатывали 11% участников исследования.
Приходится оставаться после работы по причине:
- не решенных в рабочее время задач (39%);
- нехватки работников в компании (32%);
- 28%из-за желания больше зарабатывать;
- 18% признались, что не могут отказать коллегам или начальству в просьбе.
51% респондентов отметили, что не получали за это доплату.
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