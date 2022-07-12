Расследовать профзаболевания будут по-новому. Работодателю сообщат и о хронических болезнях сотрудника

Теперь при подозрении на острое профзаболевание работников направляют в центр профпатологии. Сегодня направляют только когда выявят хроническое заболевание.

Работодателей будут информировать не только о предварительном диагнозе острого заболевания, как сейчас, но и о выявлении хронического.

Дополнительно в центр профпатологии нужно предоставить:

карту эпидемиологического обследования (составляют при заражении инфекционным или паразитарным заболеванием);

копии протоколов лабораторных испытаний на рабочем месте работника (при наличии их у работодателя).

В течении суток с выявления у работника острого профзаболевания медорганизации нужно сообщить об этом работодателю и в санэпидемконтроль. Далее начинается расследование причин заболевания. На все это отведено 2 недели, после чего должна быть составлена санитарно-гигиеническая характеристика условий труда.

Заключительный диагноз устанавливает Центр профессиональной патологии после проверки связи заболевания с профессией и полученных результатов.

Работник сможет лично участвовать в таком расследовании или через представителей.

Новый порядок утвержден Постановлением Правительства от 5 июля 2022 № 1206 и будет действовать 6 лет.

Ранее мы писали, что за вредную работу надо выдавать молоко, кефир или йогурт и сокращать рабочий день в жару.