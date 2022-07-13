ФНС обещает бизнесу оперативную помощь в разблокировке счетов после уплаты налогов

Во-первых, через личный кабинет юрлица или ИП можно направить обращение об отмене приостановления операций по счетам.

К обращению надо приложить подтверждающие документы о погашении долга.

Как отменить блокировку счета за неуплату налогов через ЛК, мы рассказывали здесь.

Этой функцией уже воспользовались 25 тыс. налогоплательщиков, сообщает ФНС.

Во-вторых, можно воспользоваться новым сервисом ФНС «Оперативная помощь: разблокировка счета».

В течение суток вам на телефон будет предоставлена информация о текущем статусе решения о приостановлении счета и возможностях для его отмены.

Напомним, мораторий на блокировку счетов налоговиками действовал до 1 июля.

При этом после 1 июля блокировать счета не будут, пока не пройдет 2 недели с момента направления в банк инкассового поручения на списание налогов.