До 15 июля надо заплатить НДФЛ за 2021 год

Срок сдачи 3-НДФЛ — 30 апреля. В этом году срок выпал на выходной, поэтому сдать отчет за 2021 год надо было до 4 мая 2022 года.

Налог, исчисленный в декларации, нужно заплатить не позднее 15.07.2022.

В частности, уплатить налог надо по доходам от:

продажи имущества (в том числе транспортных средств), находившегося в собственности менее минимального срока владения;

сдачи в аренду имущества;

выигрыша в лотерею.

Кроме того, оплатить налог надо с доходов от предпринимательской деятельности (ИП на ОСНО).

Начиная с 16 июля пойдут пени: 1/300 ставки ЦБ за каждый просроченный день.

Также с 16 июля начнутся бездекларационные проверки НДФЛ. Если человек продал имущество и не сдал 3-НДФЛ, хотя должен был, налоговики проведут проверку и сами начислят налог, штраф и пени.

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