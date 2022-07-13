До 15 июля надо заплатить НДФЛ за 2021 год

Срок сдачи 3-НДФЛ — 30 апреля. В этом году срок выпал на выходной, поэтому сдать отчет за 2021 год надо было до 4 мая 2022 года.
Налог, исчисленный в декларации, нужно заплатить не позднее 15.07.2022.
В частности, уплатить налог надо по доходам от:
- продажи имущества (в том числе транспортных средств), находившегося в собственности менее минимального срока владения;
- сдачи в аренду имущества;
- выигрыша в лотерею.
Кроме того, оплатить налог надо с доходов от предпринимательской деятельности (ИП на ОСНО).
Начиная с 16 июля пойдут пени: 1/300 ставки ЦБ за каждый просроченный день.
Также с 16 июля начнутся бездекларационные проверки НДФЛ. Если человек продал имущество и не сдал 3-НДФЛ, хотя должен был, налоговики проведут проверку и сами начислят налог, штраф и пени.
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