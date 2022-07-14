Отчетность в ПФР

Бухгалтеры не сдают СЗВ-ТД за директора-учредителя без трудового договора, но СЗВ-М сдают

Если единственный учредитель компании не оформляет трудовой договор на должность директора, то сдавать СЗВ-ТД нет оснований. А вот СЗВ-М бухгалтеры сдают, полагая, что раз отношения не трудовые, то гражданско-правовые. А при ГПХ нужно сдавать СЗВ-М.

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Своим опытом сдачи отчетов делятся наши подписчики в канале «Красный уголок бухгалтера».

Напомним, Минтруд настаивает, что с директором-единственным учредителем в принципе не может быть трудового договора (письма от 17.06.2022 № 14-6/ООГ-4038, от 27.04.2022 № 14-5/ООГ-2808.

Кстати, судя по нашему опросу следуют таким указаниям Минтруда только 4% наших читателей.

Минфин утверждает, что на зарплату такого директора (которой, по мнению Минтруда вообще не может быть) надо начислять взносы (письмо от 15.06.2022 № 03-15-05/57019).

Участники «КУБа» считают, что даже если нет трудового договора с директором, есть договор ГПХ. Поэтому по-любому надо сдавать СЗВ-М.

А вы сдаете СЗВ-М на директора-учредителя? Голосуйте.

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