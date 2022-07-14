Санкции 2022

Таксисты предпочитают быть в тени и «бомбить». Число легальных перевозчиков стремительно падает

Из-за подорожания автомобилей и запчастей водители не спешат продлевать разрешение на официальную работу.

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За полгода количество разрешений на работу в такси сократилось на 50 000. Сейчас легальных таксистов в России 410 000. Это выяснил Forbes у главы Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой.

Главной причиной сокращения числа легальных таксистов стали санкции. Они привели к дефициту и подорожанию новых автомобилей и деталей.

Стоимость новых машин выросла на 60%, стоимость запчастей в среднем на 30-40%, шин – на 120-150%. Все это приводит к росту стоимости поездок и потере клиентуры.

Официальное разрешение на работу действует пять лет, потом работник может продлить документ на такой же срок, но уже, как правило, с новой машиной. Сейчас «никто не вложит два миллиона в автомобиль» понимая, что отбить эти деньги не реально, добавляют в профсоюзе «Таксист».

Поэтому часть перевозчиков предпочитают «потерять» разрешение и уйти в теневой бизнес. Другая часть честно закрывается и распродает автопарк. А таксисты начинают «бомбить» в традиционно хлебных местах – вокзалах, аэропортах, ТЦ.

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