Если у сотрудника ненормированный день, это не значит, что по ночам его можно вызывать из дома на работу

В ситуации разбирался Роструд.
Работодатель иногда привлекает работника к работе по ночам, но платит только ночные, а само рабочее время не оплачивает. Аргумент — у сотрудника ненормированный день, а значит, переработки для него — нормально.
Но речь не идет о том, чтобы человек задержался после работы. Он специально ночью едет на работу из дома.
Это неправильно, ответил Роструд.
В ТК нет нормы, позволяющей вызывать работника из дома для выполнения дополнительной работы в рамках ненормированного рабочего дня.
Кстати, на сайте РОИ есть петиция отменить норму ТК о ненормированном дне.
Люди сетуют, что работодатели пользуются этой лазейкой в ТК и принудительно заставляют трудиться сверхурочно без дополнительной оплаты.
Читайте еще по теме: