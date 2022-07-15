Если у сотрудника ненормированный день, это не значит, что по ночам его можно вызывать из дома на работу

В ситуации разбирался Роструд.

Работодатель иногда привлекает работника к работе по ночам, но платит только ночные, а само рабочее время не оплачивает. Аргумент — у сотрудника ненормированный день, а значит, переработки для него — нормально.

Но речь не идет о том, чтобы человек задержался после работы. Он специально ночью едет на работу из дома.

Это неправильно, ответил Роструд.

В ТК нет нормы, позволяющей вызывать работника из дома для выполнения дополнительной работы в рамках ненормированного рабочего дня.

Кстати, на сайте РОИ есть петиция отменить норму ТК о ненормированном дне.

Люди сетуют, что работодатели пользуются этой лазейкой в ТК и принудительно заставляют трудиться сверхурочно без дополнительной оплаты.

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