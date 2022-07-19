Платежные системы

Сервис Yandex Pay подключили к «Госуслугам»

Сервис работает как на сайте, так и в мобильном приложении. Оплатить можно счета, госпошлины и штрафы.

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Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры.

Уточняется, что способ оплаты можно найти, перейдя в раздел «Платежи».

На сайте «Госуслуг» можно оплатить при помощи Yandex Pay автомобильные штрафы, судебные задолженности, счета за услуги, госпошлины и налоги. Также можно производить оплату по номеру квитанции и разовые платежи. При оплате через новый сервис сохраняется скидка в 30% при оплате пошлин и 50% при оплате штрафов ГИБДД в течение 20 дней.

Сервис Yandex Pay позволяет платить в интернете картой и при этом не вводить каждый раз ее данные. Можно использовать при этом способе оплаты карты Мир, Visa и Mastercard любых банков, которые действуют в России.

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