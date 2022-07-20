⚓ Недвижимость, которая движется: яхта облагается налогом на имущество

Обсуждение на эту тему ведут бухгалтеры в нашем Телеграм-чате.

Организация купила судно и зарегистрировала его в ГИМС как маломерное парусно-моторное судно.

Как выяснилось в ходе обсуждения, не все бухгалтеры знают, что зарегистрированные лодки — это недвижимость по ГК. Некоторые коллеги, ориентируясь на нормы логики, были уверены, что все, что движется, априори не может быть недвижимостью.

Более того, даже в налоговой инспекции бухгалтера неправильно проконсультировали, сказав, что яхта — это движимое имущество и за нее надо платить только транспортный налог. Ведь она не имеет прочной связи с землей.

Между тем по нормам НК за яхту надо платить два налога — транспортный и имущественный.

По статье 130 ГК подлежащие госрегистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания

Таким образом подлежащие госрегистрации яхта, которая числиться на балансе организации, признается объектом налогообложения по налогу на имущество.

Кроме того, в письме от 19.12.2020 № 03-05-05-01/107463 Минфин утверждает, что никакого двойного налогообложения тут нет.

Налог на имущество и транспортный налог имеют самостоятельные объекты налогообложения и самостоятельные налоговые базы.

Для налога на имущество важна стоимость, для транспортного налога — физические показатели (мощность двигателя).

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