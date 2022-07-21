Банки

Отток денег из российских банков продолжается. Период «кэша» затянулся

За две недели со счетов сняли 200 млрд рублей.

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Это следует из статистики ЦБ. Регулятор связал процесс с окончанием сроков депозитов, которые банки предлагали под 20% годовых и выше. Период составлял три месяца.

Так, с 1 по 16 июля вкладчики сняли 200 млрд рублей, а за июнь всего 11 млрд рублей.

В марте, апреле и мае ситуация выглядела с точностью наоборот, россияне массово несли в банки в рубли, которые в панике сняли в конце февраля.

Центробанк уточняет, что в «кэш» за период с 24 февраля по 5 марта ушло 2,8 трлн рублей, вернуть их удалось только после того, как ЦБ поднял ставку по вкладам до 20%.

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