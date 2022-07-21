Алименты рассчитывают с зарплаты за минусом НДФЛ

Об этом напомнил Роструд в письме от 30.06.2022 №ПГ/16690-6-1.
Работодатель должен удерживать алименты на основании:
- нотариально удостоверенного соглашения;
- исполнительного листа.
В течение 3 дней со дня выплаты зарплаты сотруднику надо перечислить удержанные алименты взыскателю.
Перечень видов зарплаты и других доходов, из которых удерживают алименты, утвержден постановлением правительства от 02.11.2021 № 908. О нем мы рассказывали здесь.
Взыскание алиментов идет после удержания с дохода НДФЛ.
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