Банки

Снимать наличку теперь будем в банкоматах российского производства

Минпромторг включил первый российский банкомат с функцией рециркуляции наличных денег в реестр отечественного оборудования.

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Банкомат разработало московское предприятие САГА совместно с концерном «Автоматика» из структуры «Ростеха». В конструкции использовали российские комплектующие, работает банкомат на российском ПО.

Начало продаж российских банкоматов ожидают в октябре 2022 года.

В марте этого года иностранные производители Diebold Nixdorf и NCR прекратили поставки и обслуживание своих банкоматов на территории России. Банки начали закупать китайские банкоматы.

Однако российские товары, которые включены в реестр, имеют преимущество перед иностранной продукцией при госзакупках. Если есть в наличии отчественные товары, то госзакупщики обязаны приобретать их. Об этом сообщил Интерфаксу руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Ранее на «Клерке» писали о том, что без биометрии нельзя будет открыть вклад и получить кредит и том, что в России заработает исламский банкинг.

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