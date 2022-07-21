Вычет НДФЛ при покупке жилья предложили поднять с 2 млн руб. до 4 млн руб. Комитет Госдумы по строительству поддерживает

Такую инициативу премьер-министру Михаилу Мишустину и в Минфин направила федеральная компания «Этажи», сообщают Известия.

Преложение поддержал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Он сказал, что нужно делать все, чтобы повысить уровень доступности жилья для граждан.

Сейчас при покупке жилья можно вернуть 13% максимум с 2 млн руб. — 260 000 руб. Такой лимит установили еще в 2008 году. Но стоимость жилья за последне время сильно увеличилась и поэтому возникла необходимость пересмотреть размер вычета.

Также предлагают увеличить вычет по уплаченным процентам по ипотечному кредиту до 4 млн руб. И не по одному объекту как сейчас, а за каждый объект.

Подобные законопроекты и ранее поступали в Госдуму, но в правительстве их не поддерживали. Вместо этого Минфин обещает имущественный вычет в упрощенном порядке, если, конечно, это не нежилой садовый дом.