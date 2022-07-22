НДФЛ

Тем, кто снимает квартиру, обещают социальный налоговый вычет по НДФЛ

Для съемщиков жилья могут ввести новый налоговый вычет по расходам на аренду. Максимальный размер вычета составит 120 тыс. руб.

Версия для печати

Законопроект уже внесли в Госдуму.

Из-за снижения доходов многие граждане не могут взять ипотеку, поэтому им приходится прибегать к аренде.

По мнению Председатель «Справедливой России — За Правду» Сергяй Миронова, инициатора идеи, государство должно помочь таким гражданам.

Для получения вычета арендаторам нужен договор аренды и документы по ее оплате.

Такая информация размещена на официальном сайте партии.

Ранее мы писали о предложении Госдумы ввести налоговый вычет на выпускные платья и том, что в некоторых регионах можно будет продать унаследованную менее 3 лет назад квартиру без НДФЛ.

 

ВНИМАНИЕ !

Хотите разобраться в кадровом учете?

Наши эксперты подготовили для вас коллекцию по «Кадровому учету», в которую включили:

  • 5 онлайн курсов;
  • 16 вебинаров;
  • Неограниченное количество консультаций топовых экспертов в кадровом учете.
Обычная цена 74 320 ₽

Стоимость сегодня 8 000 ₽!

Ваша экономия составит 66 320 ₽

Время акции ограничено, успейте оставить заявку сегодня!

Повышение квалификации

Учет в торговле

Как покупать товары для магазина, не создавая пересортицы и дефицита

Бывает, что хозяин магазина «у дома» докупает что-то в супермаркете, потому что накануне все было распродано, на складе товара нет, а поставщики будут только завтра. Чтобы такого не происходило, нужно контролировать запасы и делать закупки так, чтобы товар на складе не залеживался, но и дефицита не создавалось. Разберемся, как наладить этот процесс.

Как покупать товары для магазина, не создавая пересортицы и дефицита

Вакансии

Мероприятия

Разместить
НДС

Учет НДС: бухгалтерские проводки в 2022 году

Организации и предприниматели на практике часто сталкиваются с вопросом: как отразить в учете налог на добавленную стоимость? В нашей статье вы найдете бухгалтерские проводки по начислению и признанию вычетов по НДС с наглядными примерами.

Учет НДС: бухгалтерские проводки в 2022 году
Ведение бизнеса

Исследование Тинькофф. Количество продавцов маркетплейсов выросло в три раза за год

Платформа для роста онлайн-продаж Тинькофф eCommerce в рамках аналитического проекта Tinkoff Data провела исследование российского бизнеса в сфере eCommerce и составила портрет продавца, торгующего на маркетплейсах.

Исследование Тинькофф. Количество продавцов маркетплейсов выросло в три раза за год

Как бухгалтеру учитывать запасы по складам в 1С

Казалось бы, что может быть проще? Надо только в разделе «Администрирование» галочку «Учет запасов по складам» включить! Но нет! Всё «веселье» начинается, когда понимаешь, что уже несколько кварталов, а то и лет учет ведется без складов, в оборотно-сальдовой ведомости по счету 10 «Материалы» и 41 «Товары» накопилось огромное количество ТМЦ, и чтобы появилось субконто «Склад» необходимо вернуться в прошлые периоды и перепровести документы. Неужели нет другого выхода? Конечно, есть!

Как бухгалтеру учитывать запасы по складам в 1С
Читать еще