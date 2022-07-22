Тем, кто снимает квартиру, обещают социальный налоговый вычет по НДФЛ

Законопроект уже внесли в Госдуму.
Из-за снижения доходов многие граждане не могут взять ипотеку, поэтому им приходится прибегать к аренде.
По мнению Председатель «Справедливой России — За Правду» Сергяй Миронова, инициатора идеи, государство должно помочь таким гражданам.
Для получения вычета арендаторам нужен договор аренды и документы по ее оплате.
Такая информация размещена на официальном сайте партии.
Ранее мы писали о предложении Госдумы ввести налоговый вычет на выпускные платья и том, что в некоторых регионах можно будет продать унаследованную менее 3 лет назад квартиру без НДФЛ.