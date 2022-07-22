Трудовые отношения

Новых работников без трудового стажа уведомлять об ЭКДО не нужно

Об электронном кадровом документообороте (ЭКДО) работодатель обязан уведомить каждого нового работника Если у такого нового сотрудника нет трудового стажа, то о ведении по нему ЭКДО сообщать не нужно.

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Трудовой кодекс обязывает работодателя сообщать каждому новому работнику, у которого есть трудовой стаж на конец 2021 года, о возможности ведения по нему ЭКДО.

Как это сделать — работодатель решает сам. Главное, чтобы была подпись нового сотрудника о том, что он знает об ЭКДО. Старый работник может отказаться от ЭКДО.

У нового работника без стажа такого выбора нет. По нему ЭКДО ведется автоматически. Поэтому его не нужно уведомлять об ЭКДО.

Такие разъяснения разместил на своем сайте Роструд.

Ранее мы писали, что соискателю можно отказать в приеме на работу, даже если в вакансии не было требований к стажу и о том, что безработным дадут 116 800 рублей на переезд в регионы, где есть работа.

 

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Трудовые отношения

Новых работников без трудового стажа уведомлять об ЭКДО не нужно

Об электронном кадровом документообороте (ЭКДО) работодатель обязан уведомить каждого нового работника Если у такого нового сотрудника нет трудового стажа, то о ведении по нему ЭКДО сообщать не нужно.

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