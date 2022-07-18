При отсутствии в вакансии требования к стажу работы можно отказать в приеме на работу

Кандидат на вакансию, в которой не было указания на требования к стажу работы, обратился в суд, потому что посчитал, что ему отказали в приеме на работу незаконно. По его мнению, он подходил под все требования.

Суд сказал, что работодатель прав.

Работодатель вправе предъявлять к кандидатам требования, которые связаны со спецификой труда. Опыт работы предусмотрен профстандартом по должности.

Такой вывод сделан в Определении 1-го КСОЮ от 06.06.2022 N 88-15011/2022.

Ранее мы писали о судебном споре о том, что сотрудники на одной и той же должности могут получать разную зарплату и о том, суд заставил работника гулять 4 месяца.