Усложнят процесс исключения из ЕГРЮЛ гаражных кооперативов и ТСЖ

Люди пользуются своими гаражами, и вдруг узнают, что их ГСК уже нет в ЕГРЮЛ.

Процесс исключения из ЕГРЮЛ таких НКО как ГСК, ТСЖ, производственный кооператив будет идти иначе, чем для коммерческих фирм.

Об этом сообщает ФНС в письме от 04.07.2022 № КВ-19-14/164@.

В Госдуме находится законопроект с поправками в закон о госрегистрации № 129-ФЗ.

Налоговики будут направлять НКО и ее руководителю уведомление о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ.

Причина таких поправок — постановление Конституционного суда № 51-П/2021 от 02.12.2021 по делу об исключении из ЕГРЮЛ гаражного кооператива.

Какие нормы закона № 129-ФЗ забраковал Конституционный суд и какие поправки туда внесут, смотрите в нашей таблице здесь.