Если сотрудник защитил диплом до окончания ученического отпуска, ни прогулов, ни пересчета отпускных не будет

Такой вывод делает Роструд, разбирая историю бывшей студентки, с которой хотят удержать отпускные и объявить дисциплинарное взыскание.

Сотрудница оформила ученический отпуск с мая 2022 года по 11 июля 2022. В дипломе стоит дата выдачи — 3 июля 2022 года.

То есть с 4 по 11 июля сотрудница уже не была занята ученическими делами, но и на работу не выходила.

Это возмутило работодателя. С работницы требуют объяснений и возврата отпускных.

Роструд пояснил, что работодатель должен ориентироваться на справку-вызов. Какие даты там обозначены, на такие и будет ученический отпуск. Все остальное не имеет значения.

Ранее мы рассказывали, что оплачивать ученический отпуск надо по верхней части справки-вызова. Корешок к справке — необязательный документ.