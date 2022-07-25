ФСС будет автоматически ставить на учет ИП на АУСН

Со стороны ФСС для бизнеса на АУСН будет:

автоматическая регистрация и снятие с учета в ФСС;

фиксированный размер страховых взносов по соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний;

отмена обязанности по сдаче 4- ФСС.

Что касается автоматической регистрации, то речь идет об ИП. Сейчас ИП должны подавать заявление, чтобы зарегистрироваться в качестве работодателя в ФСС.

Для ИП на АСУН будет другое правило: регистрация будет проходить после сдачи в ПФР формы СЗВ-ТД.

ПФР сообщит в ФСС о приеме сотрудника. ФСС поставит ИП на учет.

Потом ФСС автоматически снимет с учета, как только придет информация из ПФР об увольнении последнего работника.

На АУСН нет страховых взносов на ОПС, ОМС и ОСС. Но взносы по страхованию от травматизма придется платить. Тариф фиксированный — 2 040 рублей в год, независимо от количества работников.