Взносы на травматизм

ФСС будет автоматически ставить на учет ИП на АУСН

С 1 июля стартовала новая автоматическая упрощенка для бизнеса из 4 регионов (Москва, Подмосковье, Калужская область, Татарстан). ФСС сообщил, что подключился к эксперименту.

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Со стороны ФСС для бизнеса на АУСН будет:

  • автоматическая регистрация и снятие с учета в ФСС;
  • фиксированный размер страховых взносов по соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний;
  • отмена обязанности по сдаче 4- ФСС.

Что касается автоматической регистрации, то речь идет об ИП. Сейчас ИП должны подавать заявление, чтобы зарегистрироваться в качестве работодателя в ФСС.

Для ИП на АСУН будет другое правило: регистрация будет проходить после сдачи в ПФР формы СЗВ-ТД.

ПФР сообщит в ФСС о приеме сотрудника. ФСС поставит ИП на учет.

Потом ФСС автоматически снимет с учета, как только придет информация из ПФР об увольнении последнего работника.

На АУСН нет страховых взносов на ОПС, ОМС и ОСС. Но взносы по страхованию от травматизма придется платить. Тариф фиксированный — 2 040 рублей в год, независимо от количества работников.

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