ФСС будет автоматически ставить на учет ИП на АУСН

Со стороны ФСС для бизнеса на АУСН будет:
- автоматическая регистрация и снятие с учета в ФСС;
- фиксированный размер страховых взносов по соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний;
- отмена обязанности по сдаче 4- ФСС.
Что касается автоматической регистрации, то речь идет об ИП. Сейчас ИП должны подавать заявление, чтобы зарегистрироваться в качестве работодателя в ФСС.
Для ИП на АСУН будет другое правило: регистрация будет проходить после сдачи в ПФР формы СЗВ-ТД.
ПФР сообщит в ФСС о приеме сотрудника. ФСС поставит ИП на учет.
Потом ФСС автоматически снимет с учета, как только придет информация из ПФР об увольнении последнего работника.
На АУСН нет страховых взносов на ОПС, ОМС и ОСС. Но взносы по страхованию от травматизма придется платить. Тариф фиксированный — 2 040 рублей в год, независимо от количества работников.
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