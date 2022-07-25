Работник отказался сидеть в оупенспейсе и был уволен за прогул

Финансовый директор, которого восстановили в должности по суду, не захотел работать в офисе открытого типа. Он посчитал, что ему по должности положен отдельный кабинет. Работник самовольно покинул рабочее место.

Работодатель письмом сообщил финансовому директору, что его рабочее место по условиям трудового договора соответствует санитарно-техническим нормам.

Но работник пришел на работу только спустя несколько дней. Он получил приказ об увольнении за прогул.

Суд согласился с работодателем, так как в трудовом договоре нет условий о конкретном рабочем месте и об особых требованиях к нему. Рабочее место в оупенспейсе позволяло выполнять обязанности.

Такие выводы содержатся в Апелляционном определении Московского городского суда от 05.05.2022 № 33-11047/2022.

Ранее мы писали о том, что работодатель вправе отказать неопытному соискателю, даже если в вакансии не было требований к стажу.