Кредитные карты бьют рекорд по популярности у клиентов банков. Наличные на втором месте

Говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро.

Всего за это время банки оформили и выпустили 4,4 млн кредитных карт на общую сумму 300,00 млрд рублей. В деньгах доля кредитных карт выросла в три раза: с 7% до 20%.

На втором месте по популярности кредитования находится потребительский кредит. Его брали в 31% случаев. Годом ранее показатель составлял 45%. Всего за этот период банки выдали 2,46 млн таких кредитов на общую сумму 603,17 млрд рублей.

В общей сложности у россиян на руках 9,09 трлн рублей по открытым кредитам.

На третьем месте ипотека. Ее доля за это время снизилась с 5% до 2%. Во втором квартале этого года россияне взяли в банках на покупку жилья 129,49 тыс. кредитов на общую сумму 483,05 млрд рублей.

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