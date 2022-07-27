Увольнение

Суд встает на сторону уволенных сотрудников. Об этом сообщает исследование судебных споров

В среднем за моральный ущерб, полученный из-за незаконного увольнения, работник получит 10 000 рублей.

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200 судебных решений по итогам трудовых споров за год проанализировала редакция «Актион право».

Выяснилось, что уволенным сотрудникам удалось получить через суд:

  • в 30% судебных разбирательств 10 000 руб.;
  • в 20% – 5000 руб.;
  • в 15% случаев – 15 000 руб.

Если сотрудник прогулял работу и его потом уволили, но он счел это несправедливым, то:

  • в 30% случаев суды присуждают 10 000 руб. за моральный ущерб;
  • в 21% – 5000 руб.;
  • в 16% – 20 000 руб.

Компенсации морального вреда гарантирована ст. 151 ГК РФ. Закон предусматривает, что суд вправе заставить нечестного работодателя выплатить компенсацию, в случае нарушения прав подчиненного. Поэтому отсудить компенсацию при незаконном увольнении получается практически у 100% работников, отмечают юристы.

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