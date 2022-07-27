Суд встает на сторону уволенных сотрудников. Об этом сообщает исследование судебных споров

200 судебных решений по итогам трудовых споров за год проанализировала редакция «Актион право».

Выяснилось, что уволенным сотрудникам удалось получить через суд:

в 30% судебных разбирательств 10 000 руб.;

в 20% – 5000 руб.;

в 15% случаев – 15 000 руб.

Если сотрудник прогулял работу и его потом уволили, но он счел это несправедливым, то:

в 30% случаев суды присуждают 10 000 руб. за моральный ущерб;

в 21% – 5000 руб.;

в 16% – 20 000 руб.

Компенсации морального вреда гарантирована ст. 151 ГК РФ. Закон предусматривает, что суд вправе заставить нечестного работодателя выплатить компенсацию, в случае нарушения прав подчиненного. Поэтому отсудить компенсацию при незаконном увольнении получается практически у 100% работников, отмечают юристы.

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