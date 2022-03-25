Нельзя просто взять и уволить за прогул. Нужно заранее подготовить бумаги, которые его докажут

«Сотрудница ушла в отпуск за свой счёт в этом отпуске заболела коронавирусом, сообщила что вызывала врача ей дали больничный и пропала. Больничного не предоставила. Пытались с ней связываться, чтобы хотя бы пришла, написала заявление на увольнение (прошло уже несколько месяцев) — не отвечает. Только один раз ответила, что придет — и не приходит. Трудовой договор у неё не срочный. Как её уволить правильно?», — спросили в «Красном уголке бухгалтера».

В комментариях почти единогласно пишут, что уволить нужно по статье, за прогул. А что с больничным, можно узнать в ФСС.

Вот подробный алгоритм, что делать. Понять, как сотрудница проинформировала — письмом, звонком, сообщением. Ставить в табеле отсутствие по невыясненной причине с момента, как отпуск за свой счет закончился. Каждый день составлять акт после четырехчасового отсутствия на рабочем месте. Отсчет идет со времени начала работы по ТД. Написать письмо сотруднице (а лучше несколько с разницей в 4-5 дней) по всем известным адресам (в т. ч. по паспорту). Ждать, когда письмо вернется, после принимать решение, что делать.

Все это нужно, чтобы заранее обзавестись необходимыми доказательствами, что она на самом деле на работу не ходила.

Но есть риск, что после того, как ее уволят — она принесет больничный. Из-за этого у некоторых подобные сотрудники по полгода-год висят.