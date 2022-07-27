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🙈Сбербанк повышает стоимость смс-уведомлений. Это произойдет впервые за 20 лет

С 1 августа клиентам придется платить за услугу на 10 рублей больше: в зависимости от типа карты стоимость составит 40 или 70 рублей.

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Об этом сообщает пресс-служба банка.

У держателей классических дебетовых карт в месяц банк будет снимать 70 рублей за услугу. Обладателям базовых карт, в частности студенческих и социальных, придется заплатить 40 рублей в месяц.

Бесплатными останутся уведомления по кредитным и некоторым премиальным картам.

Повышение стоимости связано с двукратным ростом объема бизнеса Сбербанка за последние пять лет. Выросло число переводов, что автоматически привело к росту отправляемых сообщений, пояснили в кредитной организации.

Помимо этого, банк добавил push-уведомления, уведомления по вкладам/счетам и возможность управлять услугой в мобильном приложении Сбербанка.

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