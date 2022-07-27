🙈Сбербанк повышает стоимость смс-уведомлений. Это произойдет впервые за 20 лет

Об этом сообщает пресс-служба банка.

У держателей классических дебетовых карт в месяц банк будет снимать 70 рублей за услугу. Обладателям базовых карт, в частности студенческих и социальных, придется заплатить 40 рублей в месяц.

Бесплатными останутся уведомления по кредитным и некоторым премиальным картам.

Повышение стоимости связано с двукратным ростом объема бизнеса Сбербанка за последние пять лет. Выросло число переводов, что автоматически привело к росту отправляемых сообщений, пояснили в кредитной организации.

Помимо этого, банк добавил push-уведомления, уведомления по вкладам/счетам и возможность управлять услугой в мобильном приложении Сбербанка.

Ранее по теме: