Индивидуальный предприниматель

За 15 дней налоговики обновят в ЕГРИП данные об адресе ИП

Общий срок обновления данных о смене прописки ИП не более 15 рабочих дней: 10 дней для передачи нового адреса МВД в ФНС и 5 дней налоговикам на внесение их в ЕГРИП.

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Если ИП сменил прописку, то ему не надо самому об этом сообщать в налоговую.

Как только предприниматель пропишется по новому адресу, в течение 10 рабочих дней МВД сообщит от этом в прежнюю налоговую инспекцию.

После этого налоговики передадут данные о новом адресе ИП в налоговую по месту прописки и обновят ЕГРИП.  На это дается 5 рабочих дней.

Также в новую налоговую передадут учетное дело ИП и все сведения о начисленных и уплаченных налогах.

Всего общий срок для обновления данных о новой прописке ИП не превышает 15 рабочих дней. ИНН и ОГРН при смене прописки не меняются, поэтому ИП не нужно идти в инспекцию.

И если ИП сменил паспорт, сообщать в налоговую не нужно. А вот в банк нужно обязательно. А в ситуации, если ИП не хватает денег на налоги, то лучше прекратить деятельность.

 

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