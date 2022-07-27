Трудовые отношения

Соискатели отказывают работодателям, так как не хотят долго добираться до работы и получать низкую зарплату

Из опрошенных 3 200 соикателей 53 % признались, что отказались от работы из-за низкой зарплаты, а 34% потому что работа находилась далеко от дома. При этом 23% опрошенных никогда не отказывались от предложенной работы.

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Исследование провели сервисы по поиску работы и для подбора персонала Работа.ру и СберПодбор. Их задача была узнать по каким причинам люди отказываются от работы.

Каждому третьему соискателю не понравились задачи и сама работа были не интересной.

Более выгодный или интересный вариант предложили 28% из опрошенных.

Перед тем как согласиться каждый четвертый (24%) читает отзывы о работодателе в интернете.

У 14% соискателей ценности не совпали с ценностями компании, а 13% не согласились на должность ниже текущей.

Отсутствие ДМС или премий повлияло на решение каждого десятого(9%), а 6% ответили, что им не понравился коллектив.

Редко отказываются от работы по неприемлемым личным качествам, по демографическим причинам (возраст, гражданство, пол) и из-за слишком большого опыта для предлагаемой вакансии.

А тем временем иностранные банки вновь набирают сотрудников, а количество вакансий в сфере бухгалтерских услуг прибавилось.

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