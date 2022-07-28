Банки

Банки обманывают клиентов и продают акции и облигации под видом вкладов

При этом сотрудники банков не предупреждают клиентов об отсутствии гарантированной доходности от таких вложений денег.

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Об этом сообщают «Известия», со ссылкой на исследование добровольцев Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) недобросовестных практик банков (мисселинга).

Выяснилось, что под видом вкладов, банки продают в 40% случаев акции и облигации.

Эксперты, отмечают, что в настоящий момент для мисселинга складывается благоприятная ситуация.

Весной ЦБ резко повысил ключевую ставку, и банки в марте этого года предлагали вклады под 20% годовых. После снижения ставки доходность по депозитам начала стремительно падать. И кредитные организации стали активно предлагать клиентам вкладывать деньги в акции и облигации, а также в ПИФы. По словам сотрудников банков это более выгодное вложение, чем вклады.

Однако эти вклады существенно отличаются от депозитов, а значит выдавать одно за другое, не что иное, как мисселинг, отмечает АРФГ.

Так, клиентам не сообщается, что они заключают договор не с банком, а с брокером, который не гарантирует доходность, а система страхования отсутствует. О наличии высокой комиссии при операциях с ценными бумагами клиентов тоже не предупреждают.

В результате клиент ждет, что будет получать доход, как проценты от вклада, но после этого на своем счету он видит сумму меньшую, чем была изначально вложена.

Эксперты отмечают, что банки такой практикой вредят себе, теряя репутацию у клиентов.

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