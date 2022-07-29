Банки

Citi и JPMorgan закрывают корсчета российских банков. Об этом сообщили СМИ

Исключение сделано для Газпромбанка и структуры Московской биржи. Также доступ, возможно, сохранят нескольким «дочкам» иностранных банков.

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Руководство российских банков, имеющих корсчета в Citi и JPMorgan, с конца июля получают письма о прекращении с ними корреспондентских отношений со стороны глобальных банков.

Об этом сообщает Frank Media, ссылаясь на сообщения сразу трех банков, которые получили такие письма.

При этом даты прекращения обслуживания у всех банков указаны разные.

JPMorgan заявил, что оставляет корсчета для:

  • Газпромбанка, который принимает оплату за газ;
  • Национального клирингового центра (НКЦ) - структуры Московской биржи;
  • возможно, корсчет сможет сохранить Юникредитбанк, - дочка UniCredit.

Citigroup обсуждает закрытие корсчетов для российских банков за исключением Газпромбанка и Московской биржи.

Frank Media направили запросы в Citigroup и JPMorgan. Они пока воздержались от ответов.

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