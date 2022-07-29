Страховку по вкладам хотят поднять до 3 млн рублей

Законопроект с такой поправкой внесен в Госдуму. Авторы — сахалинские депутаты.

В пояснительной записке говорится, что с момента введения нормы в 1,4 млн инфляция составила 68,16%. Сумма уже неактуальна.

Кроме того, из-за санкций люди стали меньше доверять финансовым институтам.

Повышение страховки укрепит доверие вкладчиков к банковской системе, считают авторы проекта.

Отметим, что это не первая попытка повысить страховку.

Недавно аналогичный проект внесли в Думу депутаты Удмуртской республики. Был еще проект от ЛДПР тоже с суммой страховки 3 млн. Их не стали рассматривать, потому что по ним не было заключения правительства.

Еще предлагали увеличить страховку до 5 млн рублей. Было предложение повысить порог страховки для ипотечников до 10 млн. рублей.

Но, как говорится, воз и ныне там.