Налоговая отчетность

Налоговая отказала в вычете по НДС, так как не знает кто принял у компании уведомление о переходе на общий режим

В поданном организацией уведомлении об отказе от УСН и переходе на ОСНО налоговики усмотрели подделку и доначислили налог по спецрежиму. Суд не разделил сомнения ФНС.

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После подачи уведомления о переходе с УСН на ОСНО организация сдала декларацию по НДС за 1 квартал.

Налоговая не приняла ее, посчитав, что организация применяет УСН и не имеет права на вычеты по НДС.

Поводом послужил штамп на сданном организацией уведомлении. По мнению ФНС он был проставлен инспектором, который в этот день не работал.

Во время судебного разбирательства ни одна из сторон так и не представила достоверных доказательств своей правоты.

Налоговики не знали, был ли на работе их сотрудник, который принял уведомление и поставил на нем штамп со своей фамилией и уверяли, что такой наборной штамп может сделать кто угодно.

Компания показала только копию этого уведомления со спорным штампом и настаивала на том, что она не обязана требовать от сотрудников в здании инспекции документы, подтверждающие их личность и должность.

Суд сказала, что налоговики не опровергли своевременное представление компанией уведомления о переходе на основной режим. А иных оснований для доначислений УСН в решении инспекции нет.

Такой вывод суда следует из Постановления АС Восточно-Сибирского округа от 15.06.2022 по делу N А19-18246/2021.

Если бизнес переезжает в другой регион, то надо смотреть, какая там ставка по УСН. И если эта ставка составляет 1%, то надо будет доказать реальность деятельности в этом регионе.

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