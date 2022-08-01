С 1 августа выросли пенсии у работающих пенсионеров и у тех, кому за 80

Об этом сообщает Telegram-канал Госдумы.

Размер повышения выплат для каждого пенсионера рассчитают индивидуально, но не более трех коэффициентов. То есть среднее повышение составит 354,3 рубля.

Надбавка будет сформирована за счет взносов, которые компания перечислила с зарплаты работающего пенсионера в 2021 году. Чтобы получить надбавку, никуда обращаться не нужно. Повышение произойдет автоматически.

Изменения затронут две категории работающих пенсионеров: официально работавших в 2021 году;

прекративших работать с апреля текущего года.

Также россияне, отпраздновавшие в августе 80-летний юбилей, получат прибавку к фиксированной выплате. Это повышение является традиционным для этой возрастной категории.

Ранее «Клерк» публиковал расчет прибавки к пенсии работающих пенсионеров.

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