Деноминации в России не будет. Рубли останутся прежними

Последняя деноминация была в 1998 году: старые 1000 руб. были заменены на 1 рубль. Тогда это нужно было для укрепления доверия к рублю.
К концу года ЦБ возобновит печать купюр номиналом 10 рублей. Это связано с дефицитом металла.
А еще Банк России планирует выпуск новой купюры в 100 рублей. Но сроки пока неизвестны.
Со слов зампреда ЦБ Сергея Белова проводимая модернизация банкнот преследует другие цели, чтобы купюры были более качественными, более долговечными и защищенными.
В настоящее время экономических предпосылок для деноминации нет, даже не стоит это обсуждать — сказал Белов.
Об этом сообщил РБК.
А тем временем фальшивых денег в обороте стало меньше. Чаще встречаются подделки пятитысячных купюр, но попался и рубль.
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