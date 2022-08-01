Наличные деньги

Деноминации в России не будет. Рубли останутся прежними

Проводимая ЦБ модернизация банкнот преследует другие цели. Причин что-то менять с номиналами и с рядом банкнот нет.

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Последняя деноминация была в 1998 году: старые 1000 руб. были заменены на 1 рубль. Тогда это нужно было для укрепления доверия к рублю.

К концу года ЦБ возобновит печать купюр номиналом 10 рублей. Это связано с дефицитом металла.

А еще Банк России планирует выпуск новой купюры в 100 рублей. Но сроки пока неизвестны.

Со слов зампреда ЦБ Сергея Белова проводимая модернизация банкнот преследует другие цели, чтобы купюры были более качественными, более долговечными и защищенными.

В настоящее время экономических предпосылок для деноминации нет, даже не стоит это обсуждать — сказал Белов.

Об этом сообщил РБК.

А тем временем фальшивых денег в обороте стало меньше. Чаще встречаются подделки пятитысячных купюр, но попался и рубль.

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