Проверки

Суд проигнорировал слишком частые санитарные проверки, так как магазин не жаловался на проверяющих

Санитарные проверяющие оштрафовали магазин на 300 тыс. руб. Компания не стала спорить по существу, но настаивала, что проверка была незаконной. Магазин проверяли чаще, чем раз в год.

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Фото Дениса Яковлева, Кублог Фото Дениса Яковлева, Кублог

Роспотребнадзор провел вторую за год плановую выездную проверку магазина. Это грубое нарушение закона. Поэтому компания потребовала признать результаты проверки недействительными.

Суд не прислушался к аргументам магазина. Да, возможно, санитарные проверяющие нарушили закон. Однако нужно было жаловаться на это нарушение в досудебном порядке.

С 1 июля 2021 года досудебный порядок обжалования распространили на санитарно-эпидемиологический контроль. Компания должна была жаловаться на нарушения проверяющих в вышестоящий орган Роспотребнадзора. Но магазин решение о проведении выездной проверки в досудебном порядке не обжаловал.

Поэтому Семнадцатый ААС в постановлении от 18.07.2022 № 17АП-6664/22 принял решение в пользу Роспотребнадзора.

Чтобы такие проверки не были для вас сюрпризом, смотрите, как и что проверяет Роспотребнадзор.

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