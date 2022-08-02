Мошенничество

Мошенники создают клоны онлайн-аптек. Покупатели ведутся из-за быстрой рекламы

В 2021 году поддельных интернет-аптек выявили 14, а с начала этого года их было уже 32.

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Об этом пишут «Известия».

Мошенники выводят свои ресурсы в верхние строчки выдачи через рекламу в поисковиках. Из-за этого покупатель видит ссылки на фальшивые аптеки раньше, чем на подлинные сайты аптек.

При создании поддельного сайта преступники копируют код и интерфейс официальных интернет-аптек. Также они могут создавать свои сайты, которые якобы продают лекарства.

После того, как пользователь оформил и оплатил заказ, товар не доходит до покупателей, а «аптеки» не отвечают на сообщения.

Аферисты активизировались из-за серьезного роста спроса на лекарства и популярности интернет-покупок. Так считают эксперты.

Только в первом квартале этого года спрос на лекарства вырос на 48% по сравнению с  2021 годом. При этом спрос на лекарства в онлайне в несколько раз выше, чем в офлайне.

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