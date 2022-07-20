Мошенничество

Мошенники предлагают «очистку» плохой кредитной истории в обмен на новые долги

Злоумышленники «раскручивают» жертву по цепочке. Обман возник из-за большого количества отказов банков по кредитам потенциальным заемщикам.

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Об этом рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

Предложения размещают в таргетированной рекламе, соцсетях, могут прийти рассылки и в мессенджеры.

Как происходит обман:

мошенники убеждают жертву в том, что долговое обнуление повысит их шансы на получение новых займов. При этом они предупреждают, что услуга разовая и требуется стопроцентная предоплата. После получения денег они исчезают, пострадавший остается с длинной историей своих долгов.

Стоимость «услуги» варьируется от 20 тысяч до полутора сотен тысяч рублей.

Помимо персональных данных, от жертвы для «полной очистки» требуют оформить новые займы в банках или микрофинансовых организациях. В случае отказа в официальном банке жертве предлагают обратиться к нелегальным кредиторам.

В ЦБ предупреждают, что предложение такой псевдоуслуги является  звеном в  длинной цепочке обработки человека. Клиента, как правило, «раскручивает» группа взаимосвязанных лиц.

Запрашивать свою кредитную историю клиенты имеют право дважды в год. Для этого нужно подать заявление в банк.

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