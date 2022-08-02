🛠Власть хочет вернуть строительные пятилетки. На ближайшую потребуется 160 триллионов рублей

Мнением он поделился в интервью РБК и сообщил, что власть уже составила планы на ближайшие пять лет.

А всего уже есть два прогноза: до 2030 и до 2035 года. Уже подсчитали, что на планы первой пятилетки нужно 160 трлн рублей. Сколько потребуется на вторую пятилетку пока не сообщили.

В проекте на периоды указано, сколько будет построено домов, дорог, метров жилья и объектов инфраструктуры.

Пятилетка – это лучший срок, поскольку от проекта до сдачи объекта в эксплуатацию в среднем проходит пять лет, заявил чиновник.

При этом власть не отрицает, что спрос на жилье снижается. К концу только этого года спрос упадет 10-20%. Но это нормальные рыночные показатели, добавляет Хуснуллин. Как они будут отражены в бюджете, он не уточнил.

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