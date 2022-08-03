Если в декларации по НДФЛ есть суммы и к уплате, и к возврату, пеню нужно начислять с разницы, объяснила ФНС

Налоговая служба в письме от 27 июля 2022 № БС-4-11/9718@ требует от налоговиков не допускать случаев неправомерного начисления пени.
«Если в инспекцию поступила декларация, в которой одновременно отражена как сумма налога, подлежащая возврату из бюджета, так и сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, необходимо своевременно производить зачет суммы переплаты по НДФЛ в счет погашения недоимки».
Таким образом, пеню инспекторы должны начислять только с суммы превышения долга по НДФЛ над суммами возврата.
Похожий случай произошел с ИП, которому налоговики разделили начисление и уплату НДФЛ по разным личным кабинетам.
Также налоговики собираются звонить домой тем, кто заявил вычет по НДФЛ.
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