НДФЛ

Если в декларации по НДФЛ есть суммы и к уплате, и к возврату, пеню нужно начислять с разницы, объяснила ФНС

Новый порядок заполнения 3-НДФЛ допускает одновременно отразить в декларации налог и к возврату из бюджета, и к уплате в бюджет. А также возможность зачесть переплату по НДФЛ. Налоговики путаются с пенями.

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Налоговая служба в письме от 27 июля 2022 № БС-4-11/9718@ требует от налоговиков не допускать случаев неправомерного начисления пени.

«Если в инспекцию поступила декларация, в которой одновременно отражена как сумма налога, подлежащая возврату из бюджета, так и сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, необходимо своевременно производить зачет суммы переплаты по НДФЛ в счет погашения недоимки».

Таким образом, пеню инспекторы должны начислять только с суммы превышения долга по НДФЛ над суммами возврата.

Похожий случай произошел с ИП, которому налоговики разделили начисление и уплату НДФЛ по разным личным кабинетам.

Также налоговики собираются звонить домой тем, кто заявил вычет по НДФЛ.

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НДФЛ

Если в декларации по НДФЛ есть суммы и к уплате, и к возврату, пеню нужно начислять с разницы, объяснила ФНС

Новый порядок заполнения 3-НДФЛ допускает одновременно отразить в декларации налог и к возврату из бюджета, и к уплате в бюджет. А также возможность зачесть переплату по НДФЛ. Налоговики путаются с пенями.

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